Cataldi: «Milan e Napoli le più forti. Pioli? Per me è come un padre»

Danilo Cataldi ha parlato così di Stefano Pioli, suo ex allenatore, in conferenza stampa. Le dichiarazioni del centrocampista laziale

Danilo Cataldi parla così del campionato e del suo ex tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «La partita col Napoli ha un peso importante, è una partita tosta, sono la migliore squadra insieme al Milan. Pioli è stato l’allenatore che mi ha fatto esordire, per me è come un padre. Ha creduto in me dopo Crotone in serie D. Punto di partenza importante per me a 360 gradi, mi dispiace non avergli dato tutto il secondo anno ma purtroppo ho avuto qualche problema non di campo.»

