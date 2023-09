Castillejo: «Il Milan per me è stato tutto, difficile spiegare il sentimento»

L’ex calciatore del Milan, Samu Castillejo, è un nuovo giocatore del Sassuolo. Lo spagnolo ha parlato della sua esperienza in rossonero

Intervenuto ai canali ufficiali del Sassuolo, ovvero la sua nuova squadra, Samu Castillejo si presenta ai nuovi tifosi e ricorda l’esperienza vissuta al Milan.

LE PAROLE – «Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. E’ difficile spiegare il sentimento milanista, lo devi vivere e sentire. Io sono arrivato in un periodo in cui non c’era il Milan di adesso, poi ci sono stati cambi di allenatori, l’arrivo di Ibra e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni. Lo Scudetto è difficile, serve continuità durante tutto l’anno e all’inizio nessuno ci credeva. E’ stata una stagione un po’ strana, non ho giocato tanto ma ci sono state delle partite in cui ho dato il mio contributo».