Cassano tuona: «Tomori, Calabria, Leao e Theo Hernandez fuori dai co***oni, la società deve mandarli via»

Cassano tuona contro alcuni giocatori del Milan che secondo lui la società dovrebbe mandare via: le durissime dichiarazioni

Cassano a Viva El Futbol ha spiegato quali giocatori del Milan sarebbero da mandare via a suo avviso.

LE DICHIARAZIONI – «Le scelte fatte l’altro giorno da Fonseca vanno nella direzione opposta alla società. Ha fatto scelte volute anche a rischio di perdere la partita. Ha messo un ragazzino per Theo Hernandez che in questo momento è un problema: o lo risolvono o deve andare via. Va risolta la questione Leao. Devono radere al suolo tutto, mandare via Tomori che era in panchina al Chelsea, togliere le mele marce. Calabria fuori dai coglioni che si caga addosso. Questa gente qua, Tomori, Calabria, Leao, Theo Hernandez, è da prendere e mandare via. Sono sempre dalla parte di Fonseca, che sta viaggiando da solo. Mi aspetto che la società prenda posizione e quei 4-5 fuori dai coglioni».