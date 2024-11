Cassano: «Real Madrid Milan? La goduria più bella è stata Fonseca, ha fatto una mossa meravigliosa»

Cassano a Viva El Futbol ha analizzato la vittoria del Milan in Champions League contro il Real Madrid: «La goduria più bella è stata Fonseca»

REAL MADRID MILAN – «La goduria piu bella è quello che ha fatto l’allenatore. Ha impostato la squadra in un certo modo: andando lì senza paura e giocando a calcio per venirne a capo. Ha fatto una partita meravigliosa. Il perno principale loro è Vinicius. Fonseca ha fatto una mossa clamorosa: Musah per raddoppiarlo con Emerson Royal. A me ha impressionato molto il collettivo del Milan, la grande partita che è stata fatta. Complimenti a Fonseca , sta lavorando in un inferno in cui lui è in mezzo e intorno tutto fuoco. Quando le cose vanno male la colpa è sua, quando vanno bene Leao gli ha fatto vincere la partita… questa è l’Italia. Complimenti anche ai ragazzi che hanno fatto una partita super, soprattutto quelli che vengono nominati meno come Thiaw, Musah, Reijnders che hanno fatto partita meravigliosa insieme al loro leader Morata».