Cassano durissimo: «Stimo Fonseca, ma secondo me questo Milan...». Le parole

Le parole di Antonio Cassano, durissimo a Vivaelfutbol sui rossoneri: «Stimo Fonseca, ma secondo me questo Milan…». Le parole

Intervenuto nel programma Twitch Vivaelfutbol, Antonio Cassano ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan.

PAROLE – «Pochissima roba l’Empoli, l’ha detto anche D’Aversa, non c’è mai stata partita. Quello che avevo visto che non mi convince lo dico anche dopo l’Empoli. Poteva fare 7 gol invece 3. il Milan non mi esalta. A inizio stagione ho detto che Milan e Juve non arriveranno tra le prime 4 e così sarà. Una squadra non è identitaria di filosofia che vuole il suo allenatore. Io stimo Fonseca, ma a malincuore al Milan gli manca tantissimo rispetto alle squadre che stanno davanti, è poca roba».