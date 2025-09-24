Cassano critica ancora Allegri: «Vittorie frutto della casualità, contro Napoli e Juventus dovrà…». Le ultimissime notizie

La vittoria e la convincente prestazione del Milan a Udine hanno scatenato un’ondata di apprezzamenti per la squadra di Massimiliano Allegri, ma non hanno placato le critiche dei più scettici. L’etichetta di “catenacciaro” rimane appiccicata al tecnico, nonostante l’ottimo avvio di stagione. Proprio su questo punto si è acceso un dibattito tra due voci note del giornalismo sportivo, Antonio Cassano e Lele Adani.

Cassano, in particolare, ha espresso la sua opinione in modo schietto, pur riconoscendo il valore della prestazione del Milan. Ha definito la partita contro l’Udinese come una “grande partita per 95′”, ma ha ridimensionato il successo sottolineando la debolezza degli avversari. “Col Bologna ha strameritato ma il Bologna è stato inguardabile come lo è stata l’Udinese” ha detto Cassano, mettendo in dubbio il reale valore delle vittorie rossonere.

Secondo l’ex giocatore, il vero banco di prova per il Milan di Allegri sarà nelle prossime settimane, quando affronterà squadre di ben altro calibro. “Ora ci sono Napoli e Juve e Allegri mi deve dimostrare che non è casualità quello che abbiamo visto”, ha affermato Cassano, che non si fida ancora del tutto del lavoro svolto dal tecnico. La sua sentenza è chiara: “per me è casualità”.

La critica di Cassano è un duro colpo per la credibilità del Milan e del suo allenatore, che si vedono costretti a dimostrare sul campo che il loro inizio di stagione non è un caso. La sfida contro il Napoli e la Juventus si presenta come il momento della verità, l’occasione per zittire gli scettici e confermare che il Milan è tornato a essere una squadra solida, in grado di giocarsela alla pari con le big del campionato.