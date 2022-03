Caso Veretout: moglie col Covid ma festeggia ugualmente

Caso Veretout: festa a Montecarlo con la moglie positiva al Covid. Il centrocampista rischia grosso. Le ultimissime

Jordan Veretout al centro della bufera. Il centrocampista francese della Roma, da settimane non più titolare e ormai sul piede di partenza, si è recato a Montecarlo per festeggiare il compleanno della moglie Sabrina. Tutto bene se non che la moglie il giorno prima aveva confidato ai suoi follower di essere risultata positiva ma di voler festeggiare comunque perché tanto aveva già incontrato gli amici e tutti erano stati avvertiti. Così si è scatenata l’ira social di molti tifosi.

La stessa compagna di Veretout ha poi precisato sull’accaduto a FirenzeViola: «Eravamo a Montecarlo da qualche giorno con tutti gli invitati venuti da tutta la Francia e chi doveva lavorare all’evento. Sabato sono risultata positiva al Covid, così come un’altra persona, ma ormai eravamo già tutti insieme. Ho lasciato a tutti la scelta di andare via e rinunciare ma tutti sono voluti restare e lavorare alla festa che non hanno voluto annullassi. Stiamo bene, Jordan è negativo e domani tornerà ad allenarsi. Anche io e le bambine dovremo rientrare ma ovviamente affitterò una macchina ad hoc»