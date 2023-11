Caso scommesse, Florenzi ascoltato in Procura federale: cosa succede ULTIME

Caso scommesse, Florenzi ascoltato in procura federale: tutti i DETTAGLI sul terzino rossonero

Florenzi è stato ascoltato nel pomeriggio di giovedì 30 novembre dalla Procura federale. Come riportato dal sito di Repubblica, per il terzino rossonero non si chiude il caso scommesse con la convocazione che era arrivata ancora prima di quella della procura di Torino dove Florenzi è stato ascoltato tre settimane fa.

Il motivo di quest’ultima può essere dovuto dal fatto che qualcuno nella FIGC abbia individuato in Florenzi un responsabile di scommesse illecite o una persona a conoscenza di condotte illecite altrui.