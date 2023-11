Caso scommesse, cosa rischia Florenzi? Due le ipotesi aperte

Caso scommesse, cosa rischia Alessandro Florenzi dopo l’iscrizione nel registro degli indagati? Due le ipotesi sul tavolo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi in relazione all’iscrizione del rossonero Alessandro Florenzi nel registro degli indagati per il caso scommesse.

Se sarà accertata che il terzino del Milan ha scommesso solo su siti illegali e non anche sul calcio, l’ex Roma riceverà solo una multa a livello penale (configurandosi la stessa fattispecie di Zaniolo). Se invece emergeranno anche scommesse sul calcio arriverà anche una squalifica dal punto di vista sportivo sulla falsariga di Fagioli e Tonali.