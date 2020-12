Carnevali parla a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Milan in programma questo pomeriggio a Reggio Emilia

Intervistato da Sky Sport 24, il ds del Sassuolo Carnevali ha così parlato a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Milan: «Una bella soddisfazione giocare contro il Milan in questa posizione come il Milan. La cosa che ci manca di più il pubblico, è una cosa incredibile che non sta né in cielo e né in terra, è una cosa inverosimile che non avvenga in questo momento. La speranza è che si torni a rivivere lo stadio ma visto come ci si sta comportando con tutti fuori per strada e nessuno allo stadio è incredibile. Siamo governati da un “non governo” per noi lo stadio vuoto è una perdita incredibile di cui non parla nessuno».

CALCIOMERCATO – «Vendere non vendiamo nessuno, per noi non è neanche facile trovare giocatori che possano avere le caratteristiche per rinforzare questa squadra e che sposino le filosofie del club. Difficilmente faremo operazioni di mercato».