Milan Cagliari, Pioli pensa al cambio modulo: TUTTI i dettagli in vista del match di San Siro. Le parole di Baiocchini

L’ultima idea di Stefano Pioli per Milan Cagliari, in programma domani sera a San Siro, è un cambio del sistema di gioco. Ecco le parole di Manuele Baiocchini che ha spiegato la situazione ai microfoni di Sky Sport:

PAROLE – «C’è stato l’allenamento. L’allenamento in cui Stefano Pioli ha provato la formazione che dovrà scendere in campo domani sera e nel corso del pomeriggio saremo più precisi. E’ finito da pochi istanti, da pochi minuti l’allenamento, stanno iniziando ad uscire i giocatori del Milan. Possibile un cambio modulo, anche da un 4-2-3-1 al 4-3-3, quello un po’ più classico per rinforzare il centrocampo, con 4 giocatori in cocnorrenza per tre maglie, ma alla fine potrebbero essere Reijnders, Adli e Musah a scnedere in campo. Vedremo anche se Bennacer insidierà qualcuno di loro. Lì davanti, in assenza di Loftus-Cheek che è ancora infortunato, così come Maignan, e così come Kjaer che non verranno convocati contro il Cagliari, è possibile che Pulisic giochi a destra, che Leao giochi a sinistra e che Giroud faccia il centravanti. Insomma il Milan più classico, con il rientro di Calabria dopo le due di squalifica, con Tomori insieme probabilmente a Gabbia che aveva giocato una buona partita contro il Genoa nonostante un errore sul gol avversario. Theo Hernandez a sinistra ed in porta Sportiello per l’assenza del portiere francese».