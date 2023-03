Berardi-Milan, Carnevali fa chiarezza: le sue dichiarazioni

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha commentato l’ipotesi Berardi-Milan, emersa la scorsa estate: le sue parole

A TMW, Giovanni Carnevali ha parlato della presunta trattativa col Milan per Berardi la scorsa estate:

«Non più di tanto. Vedete, la difficoltà è più che altro nel dire “c’era o non c’era”. Quando si parla, ci sono sempre delle opportunità, poi però quando bisogna sedersi ad un tavolo con offerte economiche e contro-offerte e non si trova magari un accordo, allora lì capisci se c’è un interesse vero. Non siamo mai arrivati al punto di sederci a parlarne col Milan, poi magari sapevo che da parte di alcuni dirigenti c’era qualche interesse e da altri meno, ma non c’è mai stato niente di speciale».