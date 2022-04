Carnevali: «Cessioni? Non c’è necessità di vendere»

Le parole dell’AD del Sassuolo Carnevali prima della sfida contro l’Atalanta. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn

«No, non stiamo parlando con la Juventus, ma con qualcun’altra squadra sì. Siamo soltanto all’inizio, c’è interesse ma non c’è nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere. Ci sono già giocatori pronti, il desiderio è trattenerli con noi per poter ambire a qualcosa di importante»