Carnesecchi a Sky Sport: «Giornata lunghissima ma siamo tranquilli. Gattuso grande quando…». Segui le ultimissime

L’atmosfera di Bergamo è quella delle grandi occasioni, carica di elettricità e speranza. Poco prima del fischio d’inizio della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, valida per i playoff dei Mondiali 2026, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta e della Nazionale, estremo difensore moderno dotato di riflessi felini e grande personalità, ha condiviso le sue emozioni pur partendo dalla panchina in quello che, per lui, è a tutti gli effetti il match “di casa”.

PAROLE – «Non vediamo l’ora di scendere in campo in questo stadio pieno di bandiere e con tutti dalla nostra parte. Sarà una cosa fantastica. Oggi è una partita da dentro e fuori, molto importante, conta tantissimo voler vincere. In questo il mister è grande, siamo preparati a tutto e cerchiamo di mettere la qualità dalla nostra parte, sapendo però che si può vincere anche negli ultimi minuti. Siamo tranquilli e sereni. Oggi è stata una giornata particolarmente lunga, e con partite così è normale che si dorma poco. È stato comunque un bel risveglio, siamo pronti per la sfida».