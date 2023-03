Retegui, il padre: «Milan? Ecco come stanno le cose, Mateo…»

Carlos Retegui, padre di Mateo, attaccante del Tigre, ha smentito l’interesse del Milan per il ragazzo: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Carlos Retegui, padre di Mateo, ha parlato dell’ipotesi Milan sul mercato:

«Mateo è un attaccante con grande senso del gol e forza fisica. Nasce come interno di centrocampo, a sinistra e a destra, e poi si sposta in attacco. Col Milan non abbiamo mai avuto contatti, ma abbiamo comunque parlato con diverse società italiane, inglesi, spagnole e tedesche. Vi confesso che a gennaio l’ha cercato l’Udinese, ma Mateo è molto legato al Tigre e ha deciso così di restare. El Matador ha creduto molto in lui. Preferenze? No, vi dico la verità. Mio figlio sogna di giocare in Europa un giorno, ma oggi è concentrato solamente sul presente. Il suo cartellino appartiene al Boca Juniors e il Tigre ha la possibilità di acquistarne il 50%, servirà trovare dunque un accordo con entrambe le società per prenderlo».