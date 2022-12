Il terzino del Monza Carlos Augusto ritorna sul gol mangiato nel match di San Siro contro il Milan. Le sue parole

Il terzino del Monza Carlos Augusto ritorna sul gol mangiato nel match di San Siro contro il Milan. Le sue parole ai microfoni di Dazn.

«Se tornassi indietro in assoluto cambierei l’occasione che ho avuto a San Siro di testa contro il Milan, non ho dormito un paio di notti, ero molto arrabbiato perché in quel momento eravamo 1-0 e se avessi segnato sarebbe cambiato magari tutto. In più segnare a San Siro contro il Milan sarebbe stato incredibile, ho pensato a quella palla lì almeno un paio di giorni»