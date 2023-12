Ancelotti scherza sull’Arabia: «Per quella cifra ci andrei a piedi»

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha commentato con una battuta l’ipotesi di un eventuale trasferimento in Arabia

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha dichiarato:

«Se per 500 milioni andrei in Arabia come farà Rahm? Ci andrei a piedi. Non c’è bisogno di prenotare un volo, vado a piedi. Scherzo, ognuno fa le proprie scelte. Il mondo sta cambiando, e cambierà ancora, e io non mi sorprendo per niente o per nessuno. Non sono un esperto di golf, però mi sembra che Rahm sia un grande giocatore, il migliore di tutti».