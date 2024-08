Caressa CRITICA Fonseca: «Deve ringraziare il cielo che ha Pavlovic! Non può giocare così, bisogna fare QUESTO». Le parole del noto telecronista

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni del suo canale youtube della fase difensiva del Milan, criticano le scelte di Fonseca. Di seguito le parole del noto telecronista:

PAROLE – «Se tu hai una squadra così, tieni i laterali altissimi e difendi a due, devi ringraziare il cielo che hai acquistato un giocatore fortissimo secondo me come Pavlovic. Fortissimo. Perché se non ci fossero stati lui e anche Tomori, che comunque è veloce, le cose potevano andare molto peggio. A un certo punto difendevano loro due. Non si può fare così, bisogna adattarsi ai giocatori che si hanno. Magari devi giocare un filo meno aggressivo, devi tenere la linea un po’ più bassa. Perché difendere non è mica una bestemmia. Piace a tutti il gioco spettacolare, piace a tutti il possesso palla, piace a tutti la pressione alta. Però non è che difendere è una bestemmia. A pallone si difende pure… Bisogna sapersi difendere e poi bisogna saper attaccare. Considerate che Thiago Motta, giudicato propositivo e con un gioco molto valido e divertente, col Bologna soprattutto non prendeva gol. Quindi ragazzi, difendere non è una bestemmia. Per il Milan questo è il passo avanti che bisogna fare».