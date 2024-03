Caressa durissimo: «Di Bello vada a casa e non arbitri più. A fine stagione succederà questo». Le sue parole a Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport Fabio Caressa è tornato su quanto accaduto venerdi sera tra Lazio e Milan commentando l’operato dell’arbitro Di Bello. Le sue parole.

CARESSA – «Di Bello deve andare a casa e non arbitrare più. Due errori clamorosi, uno a Bologna e uno a Roma. In base a quale regola è un arbitro internazionale? In Europa ha arbitrato al massimo la Conference League, in Italia gli affidano i big-match. Lotito si è lamentato pesantemente, credo che a fine campionato sarà una tragedia»