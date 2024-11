Caressa “provoca” Fonseca: «Il Milan deve giocare a 3 in difesa, sennò prende un sacco di gol»

Caressa “provoca” Fonseca, le dichiarazioni a Sky sulla difesa del Milan: «Deve giocare a 3, sennò prende un sacco di gol»

Caressa al Club di Sky Sport ha lanciato una provocazione a Fonseca riguardo la difesa del Milan dopo i 3 gol subiti dal Cagliari.

LA PROVOCAZIONE – Per me il Milan deve giocare a tre, sennò deve prendere un allenatore che gioca a tre. Se non è coperto prende un sacco di gol. Sono drastico, per me a 4 fa una gran fatica perché c’è solo un centrocampista che fa filtro. Chi gioca gioca, gli arrivano sempre in faccia…».