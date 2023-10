Cardinale senza limiti: due progetti in mente per riportare il Milan al top. Tutti i dettagli riportati dalla Gazzetta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul proprietario dei rossoneri Cardinale e sui suoi obiettivi per affermare in Europa e nel mondo il Milan.

I piani di Gerry – si legge sulle colonne della rosea – sono chiari: riportare ai vertici il Milan con una gestione sostenibile e la creazione di nuovi asset, primo fra tutti lo stadio di proprietà.