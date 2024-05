Calciomercato Milan, contatto con Raiola! Dal futuro di Bennacer all’interesse per questo TOP dalla Premier: i DETTAGLI e le ultime sui rossoneri

Giornate importanti in casa Milan non solo per la definizione del nuovo allenatore ma anche per muovere i primi passi verso il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nei giorni scorsi la dirigenza del Milan avrebbe avuto un incontro con l’agenzia di Raiola.

In occasione di questo contatto si è parlato del futuro di Bennacer ma soprattutto di alcuni possibili colpi in entrata. Tra questi sono stati proposti Pedersen e Pinamonti in uscita dal Sassuolo. Soprattutto, il mercato Milan ha mostrato molto interesse Gravenberch, stella classe 2002 del Liverpool: il discorso è rimasto in stand-by ma c’è la promessa di aggiornarsi col club più avanti.