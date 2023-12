Capuano: «Il Milan ha meritato di perdere». Poi dice la sua sullo scudetto e sulle possibilità dei rossoneri

Giovanni Capuano è intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare la sconfitta del Milan contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.

CAPUANO – «Il Milan ha perso una partita che ha meritato di perdere, al di là dell’aver subito il gol al 95′. Atalanta sopra ritmo per quasi tutta la gara, rossoneri a lungo tenuti in gioco da Maignan ma mai in controllo dell’avversario. Ancora segnali di vita da Jovic. La vetta, però, si fa distantissima e la possibilità di correre per lo scudetto comincia ad essere appesa a un filo»