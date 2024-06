Tiago Santos Milan: spunta la CONCORRENZA della big di Serie A, i DETTAGLI

Tra i terzini che interessano al calciomercato Milan c’è Tiago Santos. In tal senso però spunta una rivale dalla Serie A

Concorrenza a sorpresa. Tra i terzini che interessano al calciomercato Milan c’è Tiago Santos soprattutto con il sempre più probabile arrivo di Fonseca. In tal senso però spunta una rivale dalla Serie A.

Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti si stanno definendo le strategie della Roma in vista della sessione estiva. In tal senso previsto un incontro con gli agenti di Chiesa, accostato anche lui ai rossoneri, ma piacciono anche Soulè e proprio Tiago Santos per la difesa.