Capuano: «De Ketelaere? Sorprende che i tifosi del Milan non si fidino del club». L’analisi del giornalista

Giovanni Capuano su derbyderbyderby.it scrive così della trattativa infinita tra Milan e Bruges per De Ketelaere.

Il suo pensiero: «Sorprende che i primi a non capirlo e a non fidarsi siano tanti tifosi del Milan che pure, da questo nuovo modo di fare calcio, hanno ricevuto in dono uno scudetto. De Ketelaere non sbuca da Marte o dal nulla: viene dal lavoro di un club che prova a cercare su mercati alternativi i suoi talenti e non è disposto a trattare con leggerezza nulla. Neanche un milione di euro».