Capello: «Milan e Inter sono calati rispetto a un mese fa, scudetto? Vi dico»

Fabio Capello ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere dello Sport, ecco le sue parole su Milan e Inter:

«Massara e Maldini, com’è chiaro, non hanno risorse e cercano giovani che vengano buoni anche per il futuro, con il supporto di Pioli. Siccome sono bravi ottengono risultati. Lo scouting funziona e loro fanno le scelte giuste. Derby? L’Inter vince, ma non sembra quella di un mese fa. Neppure il Milan è al massimo della salute. Stiamo a vedere. Il calo di rendimento dipende da tanti elementi: chi ha recuperato dal Covid e come, quanto tempo riesci ad allenarti con un gruppo decentemente completo. Siamo in un momento della stagione in cui tirare conclusioni è molto complicato».