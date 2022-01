Capello: «Giusto escludere i non vaccinati»

Fabio Capello, intervenuto su Gazzetta, ha toccato un tema sentito in questo momento, calcio e vaccinazioni

«Credo sia giusto escludere i non vaccinati. Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio. Non credo che comunque il Covid possa mutare gli equilibri. Chi lo ha preso da vaccinato l’ha passato in forma leggera».