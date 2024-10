Capello contro Fonseca: «Nel mio Milan si sapeva chi tirava i rigori, non c’erano colpi di fantasia». Poi punge Leao

Capello al Festival di Trento ha lanciato una frecciata a Fonseca riguardo i due rigori sbagliati dal Milan contro la Fiorentina

Capello, intervenuto al Festival dello Sport di Trendo per ricordare il Milan degli invicibili, ha lanciato una frecciata a Fonseca dopo i due rigori sbagliati contro la Fiorentina. Queste le parole riportate da Sportface.

CAPELLO – «Prima di ogni partita c’era la riunione finale per ricordarsi cosa fare in campo, quindi tutte le marcature, chi tirava i rigori… Allora si sapeva chi tirava i rigori, e quello che veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia. Forse erano un po’ indisciplinati nello spogliatoio, ma non lo erano in campo, lavoravano con grande attenzione. Gli allenatori stranieri che venivano a vederci in allenamento rimanevano meravigliati per la voglia di lavorare che avevano. È stata la loro forza, la loro bravura. Prima Florin (Răducioiu, ndr) mi si è avvicinato e mi ha detto ‘ho capito che potevo dare di più’. È una bella lezione, era bravo ma si accontentava un po’. Adesso vediamo giocatori in campo che non danno tanto, che si accontentano. Un esempio? Uno comincia con la L».