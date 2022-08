Capello: «Impressionato da CDK. Il Milan può rivincere lo scudetto». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport anche di Milan. Le sue dichiarazioni:

DE KETELAERE – «Rivera? C’è qualcosa anche di lui. Eè un giocatore di grande velocità, quando parte ha un bel cambio ritmo. Come qualità è giusto accostarlo a Rivera. Ha una sensibilità con il pallone importante e mi ha impressionato in maniera positiva. Gioca per la squadra e crea sempre pericoli».

ARBITRI – «Volevo fare i complimenti a loro in queste prime partite perché il gioco si è fermato meno e si gioca sempre di più. In questo dovremo rieducare la gente e i giocatori che non ci saranno più tanti fischi e senza interruzioni stupide. Mi dispiace vedere alcune proteste dei giocatori che rovinano anche lo spettacolo».

CHAMPIONS LEAGUE – «Milan e Juve sulla carta hanno gironi abbordabili. L’Inter ha partite difficili ma deve ritrovarsi e non pensare all’avversario. L’ho vista un po’ in confusione, Inzaghi dovrà lavorare attentamente. La Champions è una competizione che non ti permette di essere disattento».

SCUDETTO – «Il Milan è partito molto bene e ha creato una certa mentalità. Nei rossoneri mi sembra ci sia anche il gruppo perché c’è unione. Con questa base si può riprovare a vincere ancora».