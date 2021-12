Capello: «Allegri situazione diversa da me al Milan. Scudetto? Dico Inter»

Fabio Capello, nella sua intervista al Messaggero, ha toccato diversi temi riguardanti la Serie A: ecco le sue dichiarazioni

RITORNO ALLEGRI – «No. Per me ha sbagliato. Ma non perché aveva vinto tutto. Io sono tornato sia al Milan che al Real Madrid. L’errore è dovuto al fatto che aveva in mano un’offerta proprio del Real Madrid. E quelli sono treni che devi prendere. A Torino lo aspettavano come dipendesse soltanto da lui tornare a dominare in Italia. E visto che non accade, ora è finito nel mirino della critica. Ha preferito non rischiare andando all’estero per rimanere ancorato alle sue abitudini. Ma questo non toglie nulla al valore di Max. Se tra 1-2 anni riporterà la Juve ai suoi livelli, chapeau».

SCUDETTO – «In campionato mi sembra difficile. Ad agosto, quando tutti parlavano di un’Inter ridimensionata dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo scudetto. E i fatti mi stanno dando ragione».