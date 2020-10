Caos Robinho, ha rescisso col Santos dopo una settimana: ecco il motivo

Robinho ha rescisso con il Santos dopo poco meno di una settimana: ecco il motivo comunicato dal club brasiliano

Caos Robinho, è finito dopo una settimana il ritorno in Brasile dell’ex Milan che aveva sottoscritto il proprio rientro al Santos lo scorso 10 ottobre. A comunicarlo è lo stesso club brasiliano attraverso un comunicato:

“Santos e Robinho riferiscono che, di comune accordo, hanno deciso di sospendere la validità del contratto firmato il 10 ottobre scorso in modo che il giocatore possa concentrarsi esclusivamente sulla sua difesa nel processo che si svolge in Italia”. Robinho è infatti sotto processo in Italia per una presunta violenza sessuale risalente al 2013.