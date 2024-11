Canuti sicuro: «Partita dall'esito certo: la differenza è molta! Vittoria d'obbligo perchè...»

Intervenuto ai microfoni di Radio City4You, ha parlato l’ex difensore Nazzareno Canuti: il suo commento in vista di Monza Milan

Le parole di Nazzareno Canuti rilasciate ai microfoni di Radio City4You, l’ex difensore ha parlato di Monza Milan.

PAROLE – «Penso che sarà una partita dall’esito quasi sicuro. La differenza tra il Milan e il Monza, secondo me, è molta. Anche se il Milan viene da una giornata no, ha giocato contro il Napoli, che è una squadra di tutto rispetto. Penso che contro il Monza i rossoneri non abbiano problemi. Ritengo che la vittoria sia d’obbligo, domani, per il Milan».