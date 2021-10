Cannavaro festeggia Ibrahimovic: «Auguri, Amico mio»

Fabio Cannavaro festeggia Zlatan Ibrahimovic. Gli auguri del capitano della Nazionale Italiana campione del mondo nel 2006

Fabio Cannavaro fa gli auguri a Zlatan Ibrahimovic tramite La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex capitano della Nazionale, che con l’attaccante del Milan ha condiviso un’esperienza alla Juventus.

«Auguri amico, sei arrivato a 40 anni ma hai un fisico eccezionale e ancora fai paura a tanti difensori. Non a me… Ti ricordi quando arrivasti alla Juve e in allenamento con me e Thuram non la vedevi mai? Un giorno chiedesti: “Ma io quando mi divertirò?”, ti risposi “dopo”. Avevi già questo atteggiamento che altri non capivano, ma facevi intendere la personalità. Eri affascinato da Napoli, da come te ne parlavo. E mantenni la promessa che mi avevi strappato. Alla prima occasione, credo fosse il 2005, ti portai a Napoli in giro per i vicoli. Tutti e due sulla vespa… irriconoscibili. Ti aspetto a casa, amico».