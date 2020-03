Campionato neozelandese sospeso in via definitiva: Auckland campione

Campionato neozelandese: a quattro turni dal termine, viene sospeso in via definitiva. Vince così l’Auckland

L’emergenza coronavirus sta colpendo tutto il calcio mondiale. In Europa tutti i vari campionati sono stati sospesi in via temporanea. Al contrario in Nuova Zelanda, a quattro giornate dal termine, la competizione è stata definitivamente sospesa. A questo punto l’Auckland diventa campione.

Una vittoria avvenuta con tre punti di vantaggio sul Team Wellington. Una vittoria per certi versi strana. Il club vittorioso non avrebbe esultato, a differenza di qualche tifoso. Ora resta da chiedersi… in Italia succederà la stessa cosa?