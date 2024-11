Camarda Milan, giornata storica per il classe 2008! Dal record battuto alla considerazione di Fonseca: tutti i retroscena

Camarda Milan, l’attaccante classe 2008 sarà titolare questo pomeriggio contro il Cagliari: giornata storica, Fonseca si fida

Come riferito dal Corriere della Sera, dopo il trauma cranico subito da Morata, con l’attaccante che salterà la trasferta di oggi contro il Cagliari, tutti pensavano che a sostituire lo spagnolo fosse Tammy Abraham.

E invece Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha stupito tutti e ieri in conferenza stampa ha annunciato che a giocare dal primo minuto al centro dell’attacco milanista sarà Francesco Camarda che, a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni, diventerà il secondo rossonero più giovane di sempre ad esordire da titolare dopo Giuseppe Sacchi (a 16 anni, 7 mesi e 17 giorni nel 1942). Per Fonseca, non si tratta quindi di un ripiego, ma di un’opportunità assolutamente meritata. Nelle ultime due stagioni, Camarda ha gà battuto alcuni record davvero incredibili: l’anno scorso, più precisamente il 25 novembre 2023, Stefano Pioli lo ha fatto esordire in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, facendolo diventare il più giovane debuttante nella storia del massimo campionato italiano.