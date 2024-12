Camarda Milan, il baby talento supera Jovic nelle gerarchie. E col Sassuolo...

Camarda Milan, il baby talento supera Jovic nelle gerarchie. Per Fonseca è il terzo attaccante dopo Morata e Abraham. E col Sassuolo…

Camarda è diventato a tutti gli effetti il terzo attaccante del Milan dopo Morata e Abraham, superando Jovic nelle gerarchie, visto anche l’infortunio del serbo (pubalgia).

A scriverlo è Gazzetta.it, ripercorrendo le tappe del baby talento rossonero e rimarcando che Fonseca ha dimostrato di non aver paura a farlo giocare, tanto da targli collezionare già 100 minuti tra Serie A e Champions League. E col Sassuolo in Coppa Italia? Partirà dalla panchina, ma il suo ingresso in campo a gara in corso è scontato.