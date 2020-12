Calhanoglu, Serie A ancora stregata: nessun gol nonostante i tanti tentativi

Dopo lo splendido gol contro il Celtic, Hakan Calhanoglu cerca di sbloccarsi in Serie A dove è ancora a secco

Hakan Calhanoglu cerca ancora il primo gol in Serie A. Dopo la splendida punizione contro il Celtic di giovedì scorso, il turco mette nel mirino la competizione dove è ancora a secco di marcature in questa stagione.

Eppure non si può dire che l’ex Leverkusen non ci stia provando. Il classe ’94 ha infatti tentato ben 21 conclusioni dall’inizio del campionato, il che lo rende il giocatore che provato più tiri senza segnare in questa stagione in Italia.