Calhanoglu, scelto il numero di maglia: apparteneva a un beniamino dei tifosi

Secondo Il Corriere dello Sport Hakan Calhanoglu avrebbe scelto il numero di maglia per la sua avventura interista

Ieri è stato il primo giorno di Hakan Calhanoglu da giocatore nerazzurro. Il turco è indietro di quattro allenamenti rispetto ai compagni e non è detto che sarà a disposizione per il match contro il Lugano di sabato.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, di certo partirà con gli altri per la tournée americana il 22 e con sé porterà la maglia numero 20, quella che ha scelto per la sua nuova esperienza nerazzurra e che era diventata cara ai tifosi e a Massimo Moratti per essere appartenuta ad Alvaro Recoba. Il 10 che ha avuto in questi anni al Milan e in nazionale è occupato da Lautaro Martinez e così Hakan ha raddoppiato