Calhanoglu, nella giornata di oggi l’incontro tra il Milan e l’agente per discutere della situazione contrattuale, ancora in stallo.

LA GIORNATA DI OGGI- Come riporta Tuttosport, nella giornata di oggi è in programma il tanto atteso incontro a Casa Milan tra Gordon Stipic e i dirigenti rossoneri per provare ad arrivare ad un accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel prossimo mese di giugno.

LO STALLO- Di natura economica come sappiamo, il vertice odierno sarà il momento giusto per capire se potranno esserci margini per raggiungere un’intesa, la richiesta rimane fissa a 7 milioni di euro netti a stagione.

CONTROPROPOSTA- Rinnovo di cinque anni a 3,5-4 milioni all’anno. Ora bisognerà vedere se questo potrà bastare, giocando sulla volontà del giocatore di rimanere al Milan, tra i protagonisti di una stagione che potrebbe davvero portarlo alla gloria. Restare o mollare?