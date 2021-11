Calhanoglu, a caccia di riscatto nel derby: vuole il gol come Baggio

È Hakan Calhanoglu il grande ex del derby di Milano: il turco vuole riscattarsi proprio contro i rossoneri dopo un periodo in calo

Sarà un derby nel derby per Hakan Calhanoglu, che verstirà la maglia dell’Inter contro quello che era stato il suo Milan. Il trequartista turco, che ha cambiato casacca in estate per circa 500.000 euro in più sul contratto, si trova ad affrontare il suo passato nella stracittadina più sentita d’Italia.

Simone Inzaghi, per il momento, tiene ancora vivo il ballottaggio con Arturo Vidal, ma Calhanoglu, nonostante non stia attraversando il suo momento migliore, sembra nettamente in vantaggio. Dopo un inizio scoppiettante alla prima giornata di campionato contro il Genoa, infatti, l’ex rossonero è calato nettamente, perdendosi un po’ per strada, anche proprio per un ritrovato Arturo Vidal. Caso vuole che proprio la partita contro la sua ex squadra sarà fondamentale pre riprendere in mano la propria stagione, o affondare definitivamente; considerato che in caso di vittoria dei rossoneri, la squadra di Simone Inzaghi finirebbe a -10 dalla vetta.

Un solo gol in undici presenze per il nazionale turco, che spera di ritrovarsi proprio contro il Milan, ripercorrendo le orme di Roberto Baggio. Se, infatti, di ex Inter che hanno segnato ai nerazzurri nel derby ce ne sono diversi (Seedorf, Ibrahimovic e Ronaldo), l’unico ex Milan a segnare contro i rossoneri nella stracittadina è stato proprio il Divin Codino. Insomma, per Calhanoglu può essere una partita svolta stagione. Il Milan di Pioli ha, però, saputo dimostrare di essere cresciuta anche contro le big, e per i tifosi sarà uno dei derby più caldi degli ultimi anni.