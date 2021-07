Calhanoglu: «Inter grande club. Obiettivi? Scudetto e Champions»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Le sue dichiarazioni.

AMBIENTAMENTO – «Sto imparando tutto. È una cosa nuova per me ma mi stanno aiutando tutti. Sto conoscendo tutti, il mister, lo staff e devo ringraziare tutti che come in un abbraccio mi hanno reso facile essere arrivato qui. Spero che quest’anno l’Inter torni a vincere lo scudetto. L’Inter è una grande squadra, un grande club, ha grandi tifosi. Lavoriamo ogni giorno e vediamo cosa succede».

OBIETTIVO – «Il primo, per me e per i miei compagni, è che stiamo bene fisicamente. Poi giocare per vincere lo scudetto ancora una volta. Poi fare grandi cose in Champions League».

