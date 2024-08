Calhanoglu lancia la SFIDA al Milan: «Vogliamo riconfermarci! Le rivali? Noi abbiamo un segreto»

Intervistato da Sky, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha lanciato la sfida alle rivali, tra cui il Milan, per lo scudetto

SCUDETTO – «Lo scudetto? E’ stato bello, però quest’anno le squadre saranno più motivate a batterci: ma per noi sarà ancora più importante confermarlo. Stiamo lavorando, fa molto caldo ed è faticoso, ma siamo pronti per il Genoa. Io credo sempre in quello che faccio, senza lo staff e i compagni non posso migliorare: le idee che ho loro le capiscono e io capisco loro, così sarà sempre più facile giocare. Ma avere sempre la stessa determinazione è importante, avere voglia di vincere ancora. Spero che ci ripeteremo, ma nel calcio non si sa mai: io non ho mai pensato ai gol, ora sono più indietro. Qualche occasione però arriva. Se vinciamo sono più tranquillo e faccio più gol. Le rivali? Tutte le squadre si sono rinforzate molto: il nostro segreto era la determinazione e la voglia di vincere: lo so che altre squadre vogliono batterci, si vede. Però noi guardiamo noi stessi: sarà difficile confermarci. Non dobbiamo mollare, non possiamo perdere le motivazioni che avevamo: dobbiamo fare ancora di più. Riconfermarsi è ancora più difficile, ma credo in noi: abbiamo la mentalità giusta: abbiamo nuovi giocatori fortissimi, vedremo».

