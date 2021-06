Calhanoglu all’Inter, un altro pacco per i cugini nerazzurri

Calhanoglu all’Inter non ha di certo fatto disperare i tifosi rossoneri. Quello del turco sull’altra sponda è stato uno dei passaggi meno dolorosi

Il trequartista negli ultimi quattro anni ha vissuto troppi bassi, trovando prestazioni discrete solamente grazie a Pioli. Il Milan lo aveva comprato per fare il numero dieci, per fare la differenza e per avere un’arma in più sui calci piazzati. Non si è visto nulla di tutto ciò.

L’Inter ha fatto le proprie valutazioni, soprattutto in seguito ai problemi fisici di Eriksen. Il danese è due spanne sopra l’ex rossonero, sia dal punto di vista della qualità sia per l’esperienza internazionale. Di certo un Inter senza Hakimi e con un Calhanoglu titolare lascia sognare. I tifosi del Milan.