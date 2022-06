Calendario Serie A 2022/23: squadre, date, soste e sorteggio

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano: squadre, date, soste, sorteggio. Calendario Serie A 2022/23

La Serie A 2022/23 prenderà forma venerdì 24 giugno, quando nel sorteggio sarà stilato il calendario ufficiale del nuovo campionato italiano. Saranno ancora 20 le squadre al via, in una stagione particolare per la disputa autunnale dei Mondiali di Qatar 2022, che implicheranno una lunga pausa del torneo, nonostante l’Italia campione d’Europa non abbia ottenuto la qualificazione.

Le squadre

Alla Serie A 2022/23 parteciperanno 20 squadre: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia e Salernitana, più le 3 neopromosse Lecce, Cremonese e Monza.

Date Serie A 2022/23

La Serie A 2022/23 inizierà nel fine settimana che precede Ferragosto, con le partite che si giocheranno fra sabato 13 e domenica 14, e si concluderà domenica 4 giugno 2023.

Quando inizia la Serie A 2022/23?

Sabato 13 agosto 2022

Turni infrasettimanali

I turni infrasettimanali della Serie A 2022/23 saranno in tutto 4, nelle seguenti date: CONTINUA SU CALCIONEWS24