Calendario Milan Primavera: gli impegni di gennaio dei rossoneri di Giunti

Dopo la sosta natalizia si ritorna in campo. Ad attendere il Milan Primavera di Giunti quattro impegni tra cui il derby

Si ricomincia. Casa dolce casa anche per la Primavera di Giunti, che giocherà tre dei primi quattro impegni del 2022 – aspettando la data per il recupero della partita rinviata contro il Bologna – al Vismara. Occasioni per continuare una risalita in classifica iniziata con successo tra novembre e dicembre, col bel successo sulla Juventus e le tre vittorie consecutive con SPAL, Sampdoria e Pescara. Impegni non banali, tra l’altro, dato che l’anno si aprirà con le sfide all’Empoli campione in carica e all’Inter, per il primo Derby stagionale. Ecco tutti gli impegni:

PRIMAVERA 1

Milan-Empoli: venerdì 7 gennaio, ore 14.30, CS Vismara – 15ª giornata

Milan-Inter: sabato 15 gennaio, ore 13.00, CS Vismara – 16ª giornata

Genoa-Milan: domenica 23 gennaio, ore 10.40, Campo Begato 9 (Genova) – 17ª giornata

Milan-Sassuolo: sabato 29 gennaio, ore 13.00, CS Vismara – 18ª giornata