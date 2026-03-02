Connect with us

News

Calendario Milan, tutti gli impegni del mese di marzo dei rossoneri

Published

2 ore ago

on

By

Modric

Calendario Milan, tutti gli impegni del mese di marzo dei rossoneri

Il mese di marzo si preannuncia decisivo per il cammino del club di via Aldo Rossi in Serie A. Dopo l’impegno di Cremona, i rossoneri sono attesi da un ciclo di fuoco che definirà le ambizioni europee della squadra. Come riportato dal sito ufficiale del club, il calendario propone sfide ad alto coefficiente di difficoltà, fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. La gestione di questo momento delicato sarà cruciale per Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare disciplina e mentalità vincente.

Il Derby e le sfide decisive per l’Europa

Il clou del mese è indubbiamente il Derby della Madonnina. La 28ª giornata vedrà il Milan affrontare i cugini dell’Inter in un match che va ben oltre i tre punti, rappresentando una questione di prestigio cittadino. Successivamente, il Diavolo sarà impegnato in trasferta all’Olimpico contro la Lazio, una sfida sempre insidiosa e ricca di fascino storico. Infine, a chiudere il mese, il Milan-Torino a San Siro, partita da non sottovalutare per mantenere il passo delle prime della classe.

Ecco il dettaglio degli impegni rossoneri (fonte: acmilan.com):

  • 28ª giornata: Milan-Inter, domenica 8 marzo ore 20.45 (DAZN)
  • 29ª giornata: Lazio-Milan, domenica 15 marzo ore 20.45 (DAZN)
  • 30ª giornata: Milan-Torino, sabato 21 marzo ore 18.00 (DAZN)

La strategia di Igli Tare per il rush finale

Questi appuntamenti ravvicinati metteranno alla prova non solo la tenuta atletica della squadra, ma anche la profondità della rosa costruita durante la sessione di mercato invernale. Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua abilità nel reperire talenti e strutturare rose competitive, osserva con attenzione la gestione di Massimiliano Allegri. L’obiettivo del dirigente albanese è dare continuità ai risultati per consolidare la posizione in classifica e garantire al tecnico livornese tutti gli strumenti necessari per affrontare questo marzo di fuoco. La tifoseria attende risposte importanti dal campo in queste tre fondamentali partite.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: escluse lesioni per Bartesaghi, Gimenez in gruppo in settimana

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×