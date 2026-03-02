Calendario Milan, tutti gli impegni del mese di marzo dei rossoneri

Il mese di marzo si preannuncia decisivo per il cammino del club di via Aldo Rossi in Serie A. Dopo l’impegno di Cremona, i rossoneri sono attesi da un ciclo di fuoco che definirà le ambizioni europee della squadra. Come riportato dal sito ufficiale del club, il calendario propone sfide ad alto coefficiente di difficoltà, fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. La gestione di questo momento delicato sarà cruciale per Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare disciplina e mentalità vincente.

Il Derby e le sfide decisive per l’Europa

Il clou del mese è indubbiamente il Derby della Madonnina. La 28ª giornata vedrà il Milan affrontare i cugini dell’Inter in un match che va ben oltre i tre punti, rappresentando una questione di prestigio cittadino. Successivamente, il Diavolo sarà impegnato in trasferta all’Olimpico contro la Lazio, una sfida sempre insidiosa e ricca di fascino storico. Infine, a chiudere il mese, il Milan-Torino a San Siro, partita da non sottovalutare per mantenere il passo delle prime della classe.

Ecco il dettaglio degli impegni rossoneri (fonte: acmilan.com):

28ª giornata: Milan-Inter , domenica 8 marzo ore 20.45 (DAZN)

, domenica 8 marzo ore 20.45 (DAZN) 29ª giornata: Lazio-Milan , domenica 15 marzo ore 20.45 (DAZN)

, domenica 15 marzo ore 20.45 (DAZN) 30ª giornata: Milan-Torino, sabato 21 marzo ore 18.00 (DAZN)

La strategia di Igli Tare per il rush finale

Questi appuntamenti ravvicinati metteranno alla prova non solo la tenuta atletica della squadra, ma anche la profondità della rosa costruita durante la sessione di mercato invernale. Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua abilità nel reperire talenti e strutturare rose competitive, osserva con attenzione la gestione di Massimiliano Allegri. L’obiettivo del dirigente albanese è dare continuità ai risultati per consolidare la posizione in classifica e garantire al tecnico livornese tutti gli strumenti necessari per affrontare questo marzo di fuoco. La tifoseria attende risposte importanti dal campo in queste tre fondamentali partite.