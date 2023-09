Chiuso il mese di agosto il Milan Femminile si prepara agli impegni di settembre. Ecco il calendario delle rossonere

Dopo aver concluso il mese di agosto, dedicato alla preparazione, con diverse amichevoli utili a entrare in condizione, le rossonere di Mister Ganz si avvicinano a grandi passi all’esordio in campionato, previsto per metà settembre. Si parte con la sfida alle campionesse in carica della Roma tra le mura casalinghe, poi sarà tempo dell’inedito scontro con il Napoli Femminile, promosso in massima divisione.

SERIE A FEMMINILE

1ª giornata, Milan-Roma, sabato 16 o domenica 17 settembre 2023, TBC – PUMA House of Football

2ª giornata, Napoli Femminile-Milan, sabato 30 settembre o domenica 1 ottobre 2023, TBC – Stadio Caduti di Brema