Calendario Milan femminile 2024/25, UFFICIALE: ecco il PERCORSO delle rossonere in Serie A

Calendario Milan femminile 2024/25: il percorso ufficiale delle rossonere in Serie A. Date, orari e partite della nuova stagione

Il Milan femminile è pronto a cominciare una nuova stagione. La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il calendario della Serie A femminile 2024/25.

Questo il percorso e le tappe delle rossonere: si comincia il weekend del 31 agosto/1 settembre con la sfida in trasferta in casa del Como, per poi chiudere la regular season il weekend dell‘8/9 febbraio in casa contro la Juventus Women.