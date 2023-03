Champions e campionato, cosa succede col calendario? I dettagli

In vista dell’andata dei quarti di finale, Milan, Inter e Napoli potrebbero chiedere l’anticipo della sfida di campionato al 7 aprile

Con l’approdo di Milan, Inter e Napoli ai quarti di Champions League si pone il problema del calendario. L’andata dei quarti infatti si giocherà subito dopo il turno di Pasqua che come noto si giocherà sabato 8 aprile.

Milan, Inter e Napoli potrebbero chiedere l’anticipo a venerdì 7 per preparare meglio la gara europea. Tuttavia per i nerazzurri la questione è diversa dal momento che il 4 c’è in programma anche la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus.