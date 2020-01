Caldara, il Milan pensa al controriscatto per il futuro

In queste ore l’Atalanta sta aumentando la pressione per prelevare Mattia Caldara dal Milan. I rossoneri vogliono il controriscatto

In queste ore l’Atalanta sta aumentando la pressione per prelevare Mattia Caldara dal Milan. Gasperini ha chiesto il centrale per rinforzare la propria difesa in vista degli impegni nella seconda parte della stagione (all’orizzonte c’è anche un ottavo di finale di Champions League).

Secondo le ultime indiscrezioni, Milan e Atalanta potrebbero accordarsi per un prestito con obbligo di riscatto. D’altra parte i rossoneri potrebbero inserire un controriscatto, una sorta di diritto di recompra a prezzo fisso eventualmente da esercitare a nella prossima stagione.